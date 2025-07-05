«Подождите снаружи». Как Цукерберга выставили из Овального кабинета в Белом доме

Американский медиамагнат, соучредитель и председатель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг своим внезапным появлением прервал совещание военных руководителей с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Глава Белого дома обсуждал с военными перспективный истребитель шестого поколения F-47, разрабатываемый компанией Boeing. В итоге их «ждало несколько сюрпризов».
«Неожиданно вошел Марк Цукерберг. Опасаясь, что у него нет допуска к секретной информации, чиновники попросили медиамагната подождать снаружи», — говорится в публикации.
По информации New York Post (NYP), бизнесмен «заскочил поздороваться» с Трампом, но «затем ушел ждать начала своей встречи с президентом США», которая должна была состояться уже после совещания.
Кроме того, заседание было прервано молодой помощницей президента. Она показала Трампу «что-то на своем ноутбуке и ушла». Также участникам совещания мешал мобильный телефон американского президента — он звонил несколько раз.
«Ожидая большей конфиденциальности на встрече с главнокомандующим, некоторые из чиновников ушли озадаченными и немного нервными. Они тихо обсуждали между собой, не могли ли посетители и звонки привести к утечке конфиденциальной информации, и один из них спросил, стоит ли им беспокоиться об «сливе», — рассказал NBC News.
По словам высокопоставленного чиновника в администрации президента США, Трамп может прервать заседание в Овальном кабинете, внезапно поднять трубку, позвонить другу или доверенному лицу.
Что связывает Цукерберга с Трампом?
В конце января 2025-го Трамп и корпорация Meta пришли к соглашению по делу о блокировке страниц президента США в соцсетях Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Газета The Wall Street Journal (WSJ) узнала, что компания выплатит Трампу $25 млн в качестве компенсации.
Было принято решение, что $22 млн Meta направит в фонд президентской библиотеки, а остальные деньги пойдут на погашение судебных издержек. Стороны договорились, что корпорация не будет публично признавать свою вину.
В конце прошлого года стало известно, что Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. По информации WSJ, Цукерберг этим жестом пытался наладить отношения с Трампом, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил бизнесмена в заговоре против него на выборах в 2020-м и угрожал ему пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года.
WSJ подчеркнула, что такой подход отличается от обычной политики Meta, которая не выделяла деньги фонду Трампа в 2017 году и фонду Джо Байдена в 2021-м.
Кроме того, Financial Times (FT) выяснила, что в начале года Цукерберг изучал возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, чтобы наладить отношения с новым президентом США Дональдом Трампом.
По информации издания, миллиардер намерен занять лидирующее положение в сферах, которые могут отразиться на ведении его бизнеса, включая искусственный интеллект.
Цукерберг также мог войти в состав администрации Трампа в качестве советника.
«По словам нескольких осведомленных источников, велись обсуждения о возможном назначении Цукерберга советником»,
— пишет FT.
Также медиамагнат вошел в число трех самых богатых людей мира, которые посетили инаугурацию Трампа 20 января. На церемонии также присутствовали руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос.
Второй после Маска
Цукерберг стал вторым человеком в IT-отрасли после Маска, который финансово поддержал Трампа. По данным The New York Times (NYT), Маск направил свыше $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на президентских выборах.
В частности, глава SpaceX и Tesla направил «львиную долю денег» в созданный им суперкомитет America PAC, которому он выписал три чека по $25 млн, и выделил $40,5 млн на выплаты избирателям в колеблющихся штатах.
Общая сумма расходов Маска на выборы «возможно, никогда не будет известна», добавила NYT.
Однако Цукерберг не вступал в публичный конфликт с Трампом после его избрания главой государства, в отличие от Маска.
Ссора с Трампом произошла после ухода миллиардера с поста главы департамента государственной эффективности (DOGE) в конце мая. Основным поводом стал «большой и прекрасный» законопроект, вводящий налоговые льготы для граждан.
Маск в социальной сети Х назвал документ «отвратительной мерзостью». Он заявил, что подобная инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.
Впоследствии Трамп на своей странице в Truth Social рекомендовал Маску «прикрыть лавочку» и «вернуться домой в ЮАР».