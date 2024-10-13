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Цукерберг показал уникальный Porsche, созданный для его жены

Цукерберг перекроил автомобиль Porsche для своей жены и показал его

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Американский миллиардер Марк Цукерберг превратил Porsche Cayenne в минивэн для своей супруги. Об этом сообщает Bild.

«Присцилла хотела минивэн, поэтому я спроектировал то, что, я почти уверен, должно существовать: минивэн Porsche Cayenne Turbo GT», — написал Цукерберг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что модель переделали в студии West Coast Customs в Лос-Анджелесе, которая известна по шоу MTV «Тачка на прокачку» (2004–2007).

До этого сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США.

Его состояние оценивается в $244 млрд. При этом за последний год предприниматель «обеднел» на $7 млрд.

Второе место в списке богатейших людей США занял основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $197 млрд. На третьем месте — Марк Цукерберг, состояние которого достигло $181 млрд благодаря резкому росту стоимости акций компании.

Ранее Илон Маск рассказал, что ждет человечество через 50 лет.

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