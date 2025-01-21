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Цукерберга поймали за разглядыванием декольте спутницы миллиардера на инаугурации Трампа

Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся на декольте спутницы Безоса Санчес
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Кадр видео: golosameriki/YouTube

Миллиардера и основателя Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга заметили на инаугурации президента Дональда Трампа за разглядыванием декольте бывшей ведущей новостей и спутницы основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом пишет газета New York Post.

В сети стало распространяться видео, на котором Цукерберг мельком взглянул на откровенное декольте 55-летней Лорен Санчес, сидя рядом с ней в ротонде Капитолия перед церемонией приведения Трампа к присяге. При этом по другую сторону от основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сидела его жена Присцилла Чан.

Санчес, которая помолвлена ​​с миллиардером Безосом, произвела фурор, появившись на мероприятии в обтягивающем белом блейзере, отмечает газета.

В отличие от сногсшибательного наряда Санчес, супруга Цукерберга выбрала светлый кардиган, застегнутый на все пуговицы.

Пользователи соцсетей шутят, что своим вниманием к журналистке создатель Facebook продемонстрировал, что он «все-таки человек».

Церемония инаугурации Трампа на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она состоялась не на ступенях Капитолия. Что происходит в первый день президентства Трампа — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в США обратили внимание, что Трамп во время инаугурации не положил руку на Библию.

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