Возвращение освобожденных с Украины жителей Курской области попало на видео

Хинштейн показал кадры возвращения в Курск двух жителей, вывезенных на Украину

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал видео с супругами Натальей и Александром, которые были возвращены с территории Украины. Чиновник опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью автомобиль с мирными жителями прибыл в Курск. Семейную пару доставили в один из пунктов временного размещения, где Александр и Наталья будут находиться в ближайшие дни.

«При необходимости окажем медицинскую помощь, поможем восстановить документы и оформить выплаты», — добавил Хинштейн.

4 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что с территории Сумской области Украины были возвращены двое жителей Курской области — Наталья и Александр.

Как отметила омбудсмен, в настоящее время на украинской территории остаются 30 россиян, вывезенных из приграничных районов Курской области. Москва продолжает прилагать усилия для их возвращения в родную страну.

24 июня Татьяна Москалькова доложила президенту РФ Владимиру Путину о возвращении 132 жителей Курской области, которых удерживали на Украине.

Ранее в Курской области заявили, что двум возвращенным с Украины гражданам потребовалась госпитализация.