На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возвращение освобожденных с Украины жителей Курской области попало на видео

Хинштейн показал кадры возвращения в Курск двух жителей, вывезенных на Украину
true
true
true

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал видео с супругами Натальей и Александром, которые были возвращены с территории Украины. Чиновник опубликовал видео в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью автомобиль с мирными жителями прибыл в Курск. Семейную пару доставили в один из пунктов временного размещения, где Александр и Наталья будут находиться в ближайшие дни.

«При необходимости окажем медицинскую помощь, поможем восстановить документы и оформить выплаты», — добавил Хинштейн.

4 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что с территории Сумской области Украины были возвращены двое жителей Курской области — Наталья и Александр.

Как отметила омбудсмен, в настоящее время на украинской территории остаются 30 россиян, вывезенных из приграничных районов Курской области. Москва продолжает прилагать усилия для их возвращения в родную страну.

24 июня Татьяна Москалькова доложила президенту РФ Владимиру Путину о возвращении 132 жителей Курской области, которых удерживали на Украине.

Ранее в Курской области заявили, что двум возвращенным с Украины гражданам потребовалась госпитализация.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами