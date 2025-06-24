Москалькова доложила Путину о возвращении с Украины жителей Курской области

Россия вернула 132 жителей Курской области, которых удерживали на Украине. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

О возвращении россиян Москалькова доложила президенту РФ Владимиру Путину.

«Наши граждане из Курской области были перемещены на Украину. Удалось вернуть 132 человека», — сказала она.

На данный момент еще 32 курянина остаются в украинских Сумах.

Во время встречи Путин попросил Москалькову продолжить работу, связанную с поиском участников СВО, пропавших без вести.

До этого Москалькова сообщила, что среди возвращенных из украинского плена есть российские военнослужащие, семьи которых обращались в аппарат омбудсмена в связи с тем, что они пропали без вести. Она отметила, что на протяжении последних дней в соответствии с договоренностями, достигнутыми между делегациями России и Украины в Стамбуле, состоялись обмены военнопленными.

Ранее Москалькова обратилась к Украине относительно россиян из Курской области.