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Президент Турции перечислил причины лесных пожаров в стране

Эрдоган назвал злой умысел одной из возможных причин лесных пожаров в Турции
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Murat Kocabas/Global Look Press

Правоохранительные органы рассматривают версию злого умысла в качестве одной из возможных причин бушующих в Турции лесных пожаров. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«С наступлением лета Турция вступила в самый чувствительный период с точки зрения риска лесных пожаров. Одновременно вспыхивают пожары в наших лесах и лесных массивах, особенно в Эгейском и Средиземноморском регионах», — отметил он.

По словам турецкого лидера, в 2025 году в стране возникло 3140 пожаров, из которых 1332 произошли в лесных районах и 1808 — в нелесных. При этом 720 из 721, которые возникли за последние девять дней, были взяты под контроль.

Эрдоган подчеркнул, что некоторые пожары вызваны умыслом, другие — халатностью. Еще часть возгораний связана с естественными причинами. В отношении виновных в умысле и халатности оперативно проводятся судебные разбирательства.

«Я постоянно получаю информацию о пожарах от наших министров и губернаторов. Я внимательно слежу за ходом работ, получая оперативную информацию из пожарных центров», — уточнил президент Турции.

4 июля администрация Эрдогана опровергла сообщения, что ответственность за бушующие в различных регионах республики лесные пожары якобы взяла на себя запрещенная Рабочая партия Курдистана (РПК).

До этого стало известно, что в Турции взяли под контроль шесть из девяти крупных природных пожаров в провинциях Анталья, Мерсин, Кыркларели, у Силиври в Стамбуле, в районе Ушак в провинции Айдын. Кроме того, сила огня в районе Чешме в Измире ослабла, и власти надеются на хорошие новости оттуда в ближайшее время.

Ранее в Греции 5 тысяч человек эвакуировали с острова Крит из-за лесного пожара.

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