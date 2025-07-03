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В Греции 5 тысяч человек эвакуировали с острова Крит из-за лесного пожара

На греческом острове Крит эвакуировали 5 тысяч туристов из-за пожара
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Alkis Konstantinidis/Reuters

На греческом острове Крит из отелей эвакуировали порядка 5 тысяч туристов в связи с мощным лесным пожаром. Об этом в беседе с радиостанцией Radio Lasithi сообщил президент Ассоциации отельеров Иерапетры и юго-восточного Крита Йоргос Царакис.

«Примерно 5 тысяч человек были эвакуированы и вывезены из этого района, в основном это иностранные туристы, которые останавливались в наших отелях», — сказал Царакис.

По его словам, гостиницам понадобится около двух недель, чтобы вернуться к нормальной работе, из-за чего некоторые брони могут быть заморожены.

Пожар в критском лесу начался 3 июля. Его тушат 230 спасателей при поддержке 46 единиц техники. Также применяются беспилотники и вертолеты. Отмечается, что огонь повредил деревья, фермерские угодья и дома жителей в нескольких километрах от Иерапетры.

До этого сообщалось, что пожар произошел вечером 30 июня на сельскохозяйственных землях в районе Тургутлу провинции Маниса. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на близлежащий лес.

В ходе проверки выяснилось, что возгорание возникло по вине местного жителя Озджана Ташхана, который поджег подушку с клещом и бросил ее в сад. Мужчину задержали и отправили под арест. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами помогут новые технологии.

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