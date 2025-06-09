Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пробы воды и песка на черноморском побережье соответствуют нормам. Сообщение приводит ТАСС.

«На сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в текущем году ведется очень плотный мониторинг ситуации на черноморском побережье.

В начале июня мэр Анапы Василий Швец и глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков подписали постановление об определении опасных зон в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом мазута. В Темрюкском районе «опасной зоной» определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе — вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.