В Анапе туристы будут подписывать форму о запрете купания

В гостиницах и санаториях Анапы и Темрюкского района при заселении гости будут подписывать документ, информирующий их о запрете купания и закрытых пляжах. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

Заместитель гендиректора санатория «Надежда» Владимира Бобяка заявил, что в анкету для проживания, которая заполняется при заселении, добавили специальный пункт (№13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море «в связи с опасностью для здоровья». Туристы должны расписаться после прочтения.

«Это дополнительная мера, направленная на информирование туристов о рисках для здоровья — возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом», — говорится в публикации Оперштаба.

До этого сообщалось, что во время уборки песка от мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» был обнаружен мусор, принесенный морским течением из Турции.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье.