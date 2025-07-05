Аэропорты Кирова и Ярославля временно ограничили прием рейсов

Росавиация: в Кирове и Ярославле ввели ограничения на полеты

В аэропортах Кирова Победилово и Ярославля Туношна ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

Аналогичные ограничения ввели утром в Ивановской и Московской областях. Также аэропорт в городе Ижевске в Удмуртии приостановил работу в связи с введением временных ограничений на прием и отправку самолетов.

В ночь на 5 июля в аэропортах в Ульяновске, Саратове и Санкт-Петербурге также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время саратовский и петербургский воздушные гавани работают в штатном режиме. Пресс-служба аэропорта Пулково заявила, что в период действия ограничений были задержаны более 50 рейсов.

Ранее в РФ предложили обязать авиакомпании оповещать пассажиров о задержке рейса через СМС.