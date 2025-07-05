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В Шереметьево ввели ограничения на вылет рейсов

Росавиация: в Шереметьево ввели временные ограничения на вылет рейсов
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Алексей Майшев/РИА Новости

Из Шереметьево временно не вылетают рейсы, аэропорт работает только на прием самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы», — говорится в сообщении.

В ночь на 5 июля в аэропортах в Ульяновске, Саратове и Санкт-Петербурге также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время саратовский и петербургский воздушные гавани работают в штатном режиме. Пресс-служба аэропорта Пулково заявила, что в период действия ограничений были задержаны более 50 рейсов.

Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже он возобновил работу.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Иваново.

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