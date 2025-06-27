В Госдуме предложили обязать авиакомпании информировать о задержке рейса через СМС

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обязать авиакомпании бесплатно оповещать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил в Минтранс и Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

Также Нилов призвал ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное информирование пассажиров или игнорирование этой обязанности.

Он отметил, что многие авиакомпании зарабатывают на этом, устанавливая плату за СМС и входящие звонки с информированием об изменении статуса рейса.

12 июня депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения в праздничные дни. По словам Лантратовой, в дни повышенного спроса, особенно в праздничные, когда люди хотят навестить своих родных в других городах или отправиться в отпуск, фиксируется ничем не обоснованный, многократный рост стоимости авиабилетов.

Она отметила, что рост цен на авиаперевозки не только ограничивает возможности людей, но и препятствует развитию внутреннего туризма. Лантратова подчеркнула, что перелеты становятся для большинства семей недоступной роскошью.

Ранее авиаэксперт назвал последствия введения стоячих мест в самолетах.