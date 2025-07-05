В аэропорту Санкт-Петербурга задержаны более 50 рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково задержаны более 50 рейсов на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«В аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На текущий момент задержано более 50 рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале, что в аэропорту Санкт-Петербурга второй раз за ночь ввели ограничения на полеты.

В первый раз ограничения на прием и выпуск судов в Пулково вводились незадолго до полуночи и действовали два часа.

До этого ограничения на полеты вводили в аэропорту Калуги. Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже он возобновил работу.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса.