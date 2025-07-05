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В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт в Иваново ограничил вылет и прием самолетов
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Аэропорт «Иваново»

В аэропорту Иваново Южный ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Решение принято федеральными авиационными властями в рамках усиления мер безопасности полетов. Ограничения коснутся всех коммерческих и частных рейсов.

Этим же утром аэропорт в городе Ижевске в Удмуртии приостановил работу в связи с введением временных ограничений на прием и отправку самолетов. Артем Кореняко пояснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 5 июля в аэропортах в Ульяновске, Саратове и Санкт-Петербурге также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время саратовские и петербургские воздушные гавани работают в штатном режиме. Пресс-служба аэропорта Пулково заявила, что в период действия ограничений были задержаны более 50 рейсов.

Ранее в РФ предложили обязать авиакомпании оповещать пассажиров о задержке рейса через СМС.

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