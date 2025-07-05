Аэропорт в Ижевске приостановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт в городе Ижевске в Удмуртии приостановил работу в связи с введением временных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 5 июля в аэропортах в Ульяновске, Саратове и Сант-Петербурге также вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время саратовский и петербургский воздушные гавани работают в штатном режиме. Пресс-служба аэропорта Пулково заявила, что в период действия ограничений были задержаны более 50 рейсов.

По данным министерства обороны РФ, за ночь в небе над российскими регионами сбили 94 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В Воронежской и Брянской областях уничтожили 34 и 11 дронов соответственно, в Белгородской и Саратовской областях — по девять, в Новгородской области — восемь, в Курской области — шесть. По три беспилотника перехватили в воздушном пространстве Ленинградской и Орловской областей, по два — в Чувашии, Смоленской, Ростовской и Рязанской областях. Единичные БПЛА ликвидировали в столичном регионе, Пензенской и Тульской областях.

Ранее в РФ предложили обязать авиакомпании оповещать пассажиров о задержке рейса через СМС.