Пермский аэропорт возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, работа аэропорта приостанавливалась ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Пермь», — отмечается в сообщении.

О введении временных ограничений Кореняко сообщил в 11:18.

4 июля прием и выпуск самолетов приостановили воздушные гавани в Саратове, Казани, Нижнекамске, Самаре и Ярославле. К текущему моменту работу возобновили аэропорты Гагарин и Туношна, расположенные в Саратове и Ярославле соответственно.

Кроме того, в аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании прибытия и вылета воздушных судов.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании информировать пассажиров о задержке рейса через СМС.