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В Перми ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт в Перми временно не принимает и не отправляет самолеты
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Большое Савино в Перми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа аэропорта была приостановлена ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

4 июля сразу в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на работу. Прием и выпуск самолетов приостановили воздушные гавани в Саратове, Казани, Нижнекамске, Самаре и Ярославле. К текущему моменту работу возобновили аэропорты Гагарин и Туношна, расположенные в Саратове и Ярославле соответственно.

Кроме того, в аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании прибытия и вылета воздушных судов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Ижевска. По данным Telegram-канала SHOT, один из уничтоженных летательных аппаратов — дрон типа «Чаклун».

Ранее в Государственной думе РФ предложили обязать авиакомпании информировать пассажиров о задержке рейса через СМС.

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