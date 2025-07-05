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Аэропорт Санкт-Петербурга работает в усиленном режиме после снятия ограничений

Более 20 рейсов отправлены из «Пулково» после снятия ограничений
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Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт «Пулково» работает в усиленном режиме после снятия ограничений, для нормализации расписания уже отправлены 23 рейса, принято 17 рейсов. Об этом сообщил главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко.

«Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы», — говорится в сообщении.

В ночь на 5 июля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Санкт-Петербурга второй раз ввели ограничения на полеты.

В первый раз ограничения на прием и выпуск судов в Пулково вводились незадолго до полуночи и действовали два часа.

Также ограничения на полеты вводили в аэропорту Калуги. Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже он возобновил работу.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса.

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