В аэропорту Санкт-Петербурга второй раз за ночь ограничили полеты

Росавиация: в Пулково второй раз за ночь ввели ограничения на полеты

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале, что в аэропорту Санкт-Петербурга второй раз за ночь ввели ограничения на полеты.

В первый раз ограничения на прием и выпуск судов в Пулково вводились незадолго до полуночи и действовали два часа.

До этого ограничения на полеты вводили в аэропорту Калуги. Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже он возобновил работу.

Кроме того, в аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании прибытия и вылета воздушных судов.

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