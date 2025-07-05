Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова «Гагарин» с 06:30 (по московскому времени) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань приостановила работу около трех утра.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Утром 5 июля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион были зафиксированы повреждения жилых домов.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников над регионами России.