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В Саратовской области жилые дома получили повреждения после атаки БПЛА

Бусаргин: в Энгельсе и Саратове при атаке БПЛА получили повреждения жилые дома
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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Саратовскую область были зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Губернатор отметил, что в некоторых районах работали системы оповещения. Экстренные службы были приведены в полную готовность, подчеркнул глава области.

До этого в аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. По словам официального представителя Росавиации Артема Кореняко, такая мера была принята для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее беспилотники атаковали Чебоксары.

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