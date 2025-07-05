В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли все ограничения. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту «Пулково» ... сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — поделился Кореняко.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Санкт-Петербурга второй раз за ночь ввели ограничения на полеты.

В первый раз ограничения на прием и выпуск судов в Пулково вводились незадолго до полуночи и действовали два часа.

Также ограничения на полеты вводили в аэропорту Калуги. Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже он возобновил работу.

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