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В аэропорту Ижевска ограничили использование воздушного пространства

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование воздушного пространства
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Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ограничения на использование воздушного пространства ввели в аэропорту Ижевска. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

В публикации подчеркивается, что в связи с введением ограничений в аэропорту Ижевска может быть скорректировано расписание отправки и прибытия самолетов.

«Актуальное время вылета уточняйте на онлайн-табло аэропортов вылета и официального сайта Izhavia.su», — говорится в тексте.

Утром 4 июля сразу в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Работу приостановили воздушные гавани в Саратове, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнекамске. К текущему моменту ограничения сняли только в аэропорту Гагарин, расположенном в Саратове.

В июне в Государственной думе РФ предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Также авторы инициативы призвали ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное оповещение граждан об изменении статуса авиарейса или игнорирование данной обязанности.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса.

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