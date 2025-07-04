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В аэропорту Санкт-Петербурга ввели временные ограничения

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Пулково
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Atosan/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Незадолго до этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже он возобновил работу.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании информировать пассажиров о задержке рейса через СМС.

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