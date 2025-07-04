Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения начали действовать в воздушной гавани в 22:25 по московскому времени.

Незадолго до этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже аэропорт возобновил работу.

27 июня в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Авторы инициативы призвали ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное оповещение граждан об изменении статуса авиарейса или игнорирование данной обязанности.

Ранее в шести аэропортах Канады временно ограничивали полеты из-за угрозы взрывов.