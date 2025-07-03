Полсотни звезд и массовый стретчинг. Как Москва отметит День спорта

В День Московского спорта в столице организуют турниры и мастер-классы

Москва 5 июля погрузится в атмосферу праздника благодаря масштабным Дню и Ночи Московского спорта. Центральной площадкой станет олимпийский комплекс «Лужники», где пройдут грандиозный концерт с участием десятков звезд, массовые тренировки и спортивные мастер-классы. Вечером праздник переместится на главные улицы столицы, где будут организованы турниры и активности для всех желающих. Организатор мероприятий — Департамент спорта города Москвы.

Концерт и спорт в «Лужниках»

День Московского спорта начнется в 11:00. Откроет праздник тренировка по стретчингу, которую проведет двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гимнастике, фитнес-блогер и основательница сети SMSTRETCHING Самира Мустафаева. В 12.30 начнется тренировка по барре, в которой примет участие фигуристка Алина Загитова.

Одним из главных событий Дня Московского спорта в «Лужниках» станет большой концерт. С 13:30 до 21:30 на главной сцене выступят более 50 музыкантов, включая UMA2RMAN, Лолиту, Олега Майами, Filatov&Karas, GAYAZOVS BROTHERS, Татьяну Куртукову, Моя Мишель, DJ Nikita Nikitin, Artik&Asti, Бьянку, LYRIQ, ST, Асию, Zvonkiy, Антона Токарева, Славу Скрипка, NЮ, Blizkey, Валю Карнавал, MONA, Toni, Юлю Гаврилину, Amirchik, Юлиану Караулову, SEREBRO, Daasha, Khvicha Lucca, 5 Утра, Эльвиру Т, LX 24, Линочку Ли, Sheba, LOC DOG, Марселя, DJ M. Hustler, Травму, Коста Лакоста, Мишу Житова, Wallem, Илью Никко & Guma, Стейси&Камиль Кикидо, Danu, NXN, Очки и кольца, Jalagonia, Dimma Urih, Solidnaya и Венеру.

close Департамент спорта города Москвы

Ведущими концерта будут Макс Фреш и ведущие шоу «1+1» на Новом Радио Калинин и Райтраун.

Помимо концерта, на территории комплекса разместятся более 30 тематических зон. Гостей ждут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике. Будут работать площадки с полосой препятствий, массовыми тренировками по сайклингу и настольному теннису.

Ночь спорта в центре города

После завершения программы в «Лужниках» праздник продолжится на улицах центра Москвы в формате Ночи Московского спорта с 20:00 до 23:00.

Тверская улица (площадь «Известия») станет местом для проведения флеш-турниров и мастер-классов по стритболу. Климентовский переулок превратится в зону с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах (для детей и взрослых).

close Департамент спорта города Москвы

На Пятницкой улице пройдут показательные выступления по роуп скиппингу. Мясницкая улица (площадь театра ET CETERA) станет зоной настольного тенниса (игры и соревнования). На Старом Арбате появится площадка брейк-данса, где пройдут командные и одиночные соревнования и показательные выступления. Никольская улица станет зоной для игры в настольный футбол и хоккей, а Большая Никитская улица (площадь ТАСС) — зоной кубика Рубика, где будут собирать его на скорость.

Таким образом, 5 июля Москва предлагает насыщенную программу для всех возрастов и интересов: от грандиозного концерта и массового стретчинга в «Лужниках» до разнообразных уличных активностей в центре города вечером. Участие во всех событиях Дня и Ночи спорта бесплатное, хотя на отдельные активности может понадобиться регистрация. Спортивный праздник охватит столицу с 11:00 до 23:00.

РЕКЛАМА