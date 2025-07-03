В шести аэропортах Канады временно ограничивали полеты из-за угрозы взрывов

В четверг шесть крупнейших аэропортов Канады временно приостановили полеты из-за поступивших угроз минирования. Об этом сообщила аэронавигационная служба Nav Canada.

Согласно заявлению службы, угрозы поступили в отношении аэропортов Оттавы, Монреаля, Эдмонтона, Виннипега, Калгари и Ванкувера. В связи с этим был введен временный запрет на взлет воздушных судов.

«Все сотрудники находятся в безопасности. Мы предприняли все необходимые меры предосторожности», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту работа аэропортов постепенно восстанавливается, однако пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах в связи с возможными задержками.

Федеральная авиационная администрация США сообщала, что вылеты из международных аэропортов Монреаля и Оттавы были приостановлены в четверг из-за поступивших сообщений о минировании.

13 июня сообщалось, что самолет авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва. Сообщение о бомбе было написано в туалете самолета. В настоящий момент авиакомпания изучает записи видеонаблюдения, отметили в таиландской туристической полиции.

Ранее в Кувейте благополучно приземлился самолет с «бомбой на борту».