Задержан подозреваемый в покушении на ребенка в Сергиевом Посаде

СК: напавший с ножом на ребенка в Сергиевом Посаде мужчина задержан

Задержан подозреваемый в покушении на несовершеннолетнего в Сергиевом Посаде. Подозреваемого направят в следственный отдел для проведения допроса, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК).

Задержанный — мужчина 1990 года рождения. Следственные действия начнутся после его доставки в отдел.

О нападении на ребенка стало известно вечером, 4 июля. По данным Telegram-канала Mash, неизвестный мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе. В публикации говорится, что нападавший скрылся в своей квартире. К мужчине пытались прорваться силовики.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. В публикации говорится, что на данный момент медики оказывают пациенту всю необходимую помощь.

Ранее в Севастополе прохожий напал на женщину с ребенком и вскрыл ей горло.