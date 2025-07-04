Мужчина ударил ребенка ножом в шею в Сергиевом Посаде

Mash: неадекват напал на ребенка с ножом в Сергиевом Посаде

Мужчина напал на ребенка с ножом в Сергиевом Посаде и нанес ему удар в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Это случилось во дворе дома на Новоугличском шоссе. Мужчина, на вид ему 55 лет, подошел сзади к мальчику, который сидел на качелях, и ударил его», — говорится в публикации.

По информации Mash, после нападения мужчина убежал и заперся в своей квартире. В настоящее время полицейские пытаются проникнуть внутрь жилища.

По данным Telegram-канала Baza, пострадавший — 9-летний ребенок.

Как сообщает Telegram-канал «Сергиев Посад Life», ребенок выжил, его увезли в больницу. Причины нападения не раскрываются.

До этого в Севастополе прохожий внезапно напал с ножом на пожилую женщину с ребенком. Инцидент произошел 16 июня в районе мыса Фиолент. Женщина сделала замечание прохожему, который был пьян. Мужчина в ответ проявил агрессию и напал на нее с ножом. Удар пришелся на горло. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

Ранее самокатчики с ножами напали на обнинцев и попали на видео.