На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии раненого ребенка в Сергиевом Посаде

Раненный в шею ребенок в Сергиевом Посаде находится в состоянии средней тяжести
true
true
true
close
Telegram-канал «Сергиев Посад Life»

Ребенок, пострадавший от удара ножом в шею в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на минздрав Подмосковья.

«Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение, подведомственное Минздраву МО», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на данный момент медики оказывают пациенту всю необходимую помощь. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

О нападении на ребенка стало известно вечером, 4 июля. По данным Telegram-канала Mash, неизвестный мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе. В публикации говорится, что нападавший скрылся в своей квартире. К мужчине пытались прорваться силовики.

До этого в Севастополе прохожий внезапно напал с ножом на пожилую женщину с ребенком. Инцидент произошел 16 июня в районе мыса Фиолент. Женщина сделала замечание прохожему, который был пьян. Мужчина в ответ проявил агрессию и напал на нее с ножом. Удар пришелся на горло. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

Ранее самокатчики с ножами напали на обнинцев и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами