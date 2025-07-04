Стало известно о состоянии раненого ребенка в Сергиевом Посаде

Раненный в шею ребенок в Сергиевом Посаде находится в состоянии средней тяжести

Ребенок, пострадавший от удара ножом в шею в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на минздрав Подмосковья.

«Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение, подведомственное Минздраву МО», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что на данный момент медики оказывают пациенту всю необходимую помощь. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

О нападении на ребенка стало известно вечером, 4 июля. По данным Telegram-канала Mash, неизвестный мужчина нанес мальчику удар ножом в шею. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе. В публикации говорится, что нападавший скрылся в своей квартире. К мужчине пытались прорваться силовики.

До этого в Севастополе прохожий внезапно напал с ножом на пожилую женщину с ребенком. Инцидент произошел 16 июня в районе мыса Фиолент. Женщина сделала замечание прохожему, который был пьян. Мужчина в ответ проявил агрессию и напал на нее с ножом. Удар пришелся на горло. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

Ранее самокатчики с ножами напали на обнинцев и попали на видео.