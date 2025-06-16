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В Севастополе прохожий напал на женщину с ребенком и вскрыл ей горло

Mash: в Севастополе прохожий вскрыл горло знакомой, ее не спасли

В Севастополе прохожий внезапно напал с ножом на пожилую женщину с ребенком, пострадавшая не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 16 июня в районе мыса Фиолент. По информации канала, женщина сделала замечание прохожему, который был пьян. Мужчина в ответ проявил агрессию и напал на нее с ножом. Удар пришелся на горло. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

Со слов местных жителей, мужчина и пострадавшая приходились друг другу знакомыми, но одно время были одной семьей: агрессор был якобы женат на дочери женщины.

До этого в Дзержинске мужчина с бензопилой напал на прохожего и едва не лишил его кисти. Агрессора задержали и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а после отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина с топором гонялся по двору за детьми.

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