На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест

РИА Новости: семь фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
true
true
true
close
Shutterstock

Адвокаты семи фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Принесли еще жалобы по Азизу Абасову, Бакиру Сафарову. Там один не планировал обжаловать», — говорится в сообщении.

По данным собеседницы агентства, один из фигурантов не подал апелляцию, поскольку у него истек срок для обжалования.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

2 июля Следственный комитет РФ предъявил обвинения шести фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге.

После этого сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу седьмого подозреваемого по делу о преступной группе.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее один из задержанных по делу азербайджанской ОПГ изобличил соучастников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами