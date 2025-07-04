Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест

РИА Новости: семь фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест

Адвокаты семи фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Принесли еще жалобы по Азизу Абасову, Бакиру Сафарову. Там один не планировал обжаловать», — говорится в сообщении.

По данным собеседницы агентства, один из фигурантов не подал апелляцию, поскольку у него истек срок для обжалования.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

2 июля Следственный комитет РФ предъявил обвинения шести фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге.

После этого сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу седьмого подозреваемого по делу о преступной группе.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее один из задержанных по делу азербайджанской ОПГ изобличил соучастников.