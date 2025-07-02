Один из задержанных по делу азербайджанской ОПГ изобличил соучастников

Один из обвиняемых по делу ОПГ в Екатеринбурге изобличил соучастников

Один из обвиняемых по уголовному делу о преступной группировке в Екатеринбурге изобличил соучастников. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светалана Петренко, пишет РИА Новости.

«Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников», — сообщила она.

Информации о том, что именно сообщил фигурант, представительница ведомства не сообщила.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

В СК заявили, что одного из задержанных не стало в результате сердечной недостаточности.

СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили. Азербайджанский МИД назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании.

Ранее россияне пожаловались на физическое насилие и проверки в Азербайджане.