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СК предъявил обвинения шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге

СК: шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявлены обвинения
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России предъявил обвинения шести фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СК отметили, что фигурантами дела стали Ахлиман Гянджиев, Бакир Сафаров, Мазахир Сафаров, Шахин Лалаев, Аяз Сафаров и Мазахир Сафаров.

«В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые причастны к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, покушению на Фехруза Ширинова в 2010 году, а также к убийству Икрама Гаджиева в 2011 году. В СК подчеркнули, что группа могла совершить преступления для раздела сфер влияния в бизнесе и из личной мести.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее в МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана.

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