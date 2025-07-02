Суд в Екатеринбурге арестовал седьмого участника преступной группировки

Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу седьмого подозреваемого по делу о преступной группе. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Камала Сафарова (полное имя — Камал Гадимали оглы Сафаров). Арест продлится до 19 июля 2025 года включительно.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее россияне пожаловались на случаи насилия над ними в Азербайджане.