Экс-помощницу депутата Рады заочно осудили за нападение на дипмиссию РФ в Киеве

Экс-помощницу нардепа Близнюк осудили на 13 лет за атаку на дипмиссию РФ в Киеве

В России экс-помощницу депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука Татьяну Близнюк заочно осудили на 13 лет за атаку на российскую дипломатическую миссию в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд.

Как было установлено, в 2016 году Близнюк с двумя подельниками напала на российское посольство в Киеве. Они закидывали здание яйцами, краской и устроили там пожар.

Позднее, в 2018 году, Близнюк призвала всех желающих присоединиться к погрому в Российском центре науки и культуры в Киеве.

До этого суд Москвы заочно приговорил напавшую на посольство РФ в Киеве Ирму Крат к семи годам лишения свободы.

По данным суда, 10 марта 2016 года Крат вместе с двумя приятелями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подожгли фитили на коктейлях Молотова. После этого сообщники бросили четыре коктейля в здание диппредставительства.

Упавшие на территорию посольства зажигательные устройства от удара воспламенились.

Дело в отношении Крат рассматривалось судом в ее отсутствии. Украинка объявлена в международный розыск и находится за пределами России.

Ранее в МИД РФ отвергли обвинения в повреждении посольств в Киеве.