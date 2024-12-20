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Журналистку Викторию Ивлеву-Йорк внесли в реестр иноагентов

Журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк внесли в реестр иноагентов
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Минюст внес журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк внесли в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

В обосновании отмечается, что Ивлева-Йорк оказалась в реестре из-за призывов финансово поддерживать украинскую армию, а также создания материалов для СМИ-иноагентов.

В перечень были также внесены блогер Ислам Белокиев — за фейки о российской армии, адвокат Николай Полозов — за призывы к поддержке Украины и создания материалов для иноагентов, блогер Хасан Узаров — за те же нарушения, следует из данных сайта Минюста.

Кроме того, в список иноагентов был внесен проект «Лаборатория университетской прозрачности».

19 декабря комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. На следующий день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед продолжит работу по ужесточению законодательства, ограничивающего права иноагентов.

Ранее Минюст признал трех художников иностранными агентами.

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