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Лепса объявили в розыск на Украине

СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила певца Григория Лепса в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале марта 2025 года Лепсу заочно предъявили обвинения из-за его поддержки российской военной операции на Украине. Одной из причин стало обещание Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

До этого певец Григорий Лепс признался, что не хочет писать песни на тему СВО.

Артист добавил, что у него в репертуаре есть другие патриотические песни, к примеру, «Родина-мать», «Я буду с тобой», «Вполне достаточно». Певец также заявил о необходимости записывать больше хороших композиций после вопроса о том, каких треков не хватает на отечественной эстраде.

В ноябре 2022 года вышла альтернативная версия трека «Встанем», в котором песню исполнителя SHAMAN исполнили сам Ярослав Дронов, а также Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Стас Михайлов и Николай Басков.

Ранее певец Григорий Лепс спел песню для 18-летней невесты Авроры Кибы.

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