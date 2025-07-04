Состояние мальчика, которого ударили об пол в Шереметьево, улучшилось

Мальчик, которого ударили об пол в Шереметьево, начал самостоятельно есть

Двухлетний Яздан, пострадавший в результате конфликта в аэропорту Шереметьево, начал самостоятельно принимать пищу. Об этом заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, агентство «Москва».

«После произошедшего мальчик настороженно относится к чужим взрослым», — отметила Мишонова.

3 июля Яздан был переведен из реанимации в общее отделение, его состояние стабильное.

До этого Яздана вывели из комы. Полный курс реабилитации, по предварительным оценкам специалистов, займет около двух месяцев. Вскоре маленького пациента собираются перевести в обычную палату.

Мальчика вводили в медикаментозную кому после инцидента в аэропорту, который произошел 23 июня. Он прилетел вместе с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась, чтобы взять коляску. Тем временем к ребенку подошел 31-летний мужчина, схватил и с размаху ударил головой о пол. Выяснилось, что мужчина находился под веществами.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.