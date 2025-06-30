Мальчика, которого неадекват швырнул головой об пол в Шереметьево, вывели из комы

SHOT: брошенный наркоманом головой об пол в Шереметьево мальчик начал сам дышать

Двухлетнего Яздана, которого пассажир под наркотиками швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам источника канала, ребенок уже дышит самостоятельно, и врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В настоящее время мальчик находится в сознании, но продолжает оставаться в реанимации под наблюдением медиков. По словам врачей, динамика положительная, и в скором времени Яздана даже смогут перевести в обычную палату.

Полный курс реабилитации, по предварительным оценкам специалистов, займет около двух месяцев. Напомним, инцидент произошел 30 июня, когда агрессивно настроенный пассажир набросился на ребенка в зоне вылета аэропорта.

Мальчика ввели в медикаментозную кому после инцидента в аэропорту, который произошел 23 июня. Он прилетел вместе с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась, чтобы взять коляску. Тем временем к ребенку подошел 31-летний мужчина, схватил и с размаху ударил головой о пол.

В результате пострадавший получил серьезные травмы, но каких-либо серьезных повреждений мозга у него нет.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.