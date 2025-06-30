На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мальчика, которого неадекват швырнул головой об пол в Шереметьево, вывели из комы

SHOT: брошенный наркоманом головой об пол в Шереметьево мальчик начал сам дышать
close
Telegram-канал SHOT

Двухлетнего Яздана, которого пассажир под наркотиками швырнул об пол в аэропорту Шереметьево, вывели из комы. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам источника канала, ребенок уже дышит самостоятельно, и врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В настоящее время мальчик находится в сознании, но продолжает оставаться в реанимации под наблюдением медиков. По словам врачей, динамика положительная, и в скором времени Яздана даже смогут перевести в обычную палату.

Полный курс реабилитации, по предварительным оценкам специалистов, займет около двух месяцев. Напомним, инцидент произошел 30 июня, когда агрессивно настроенный пассажир набросился на ребенка в зоне вылета аэропорта.

Мальчика ввели в медикаментозную кому после инцидента в аэропорту, который произошел 23 июня. Он прилетел вместе с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась, чтобы взять коляску. Тем временем к ребенку подошел 31-летний мужчина, схватил и с размаху ударил головой о пол.

В результате пострадавший получил серьезные травмы, но каких-либо серьезных повреждений мозга у него нет.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами