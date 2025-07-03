Мальчика, на которого напал неадекват в Шереметьево, перевели в общее отделение

Воробьев: мальчик, которого кинули об пол в Шереметьево, переведен из реанимации

Двухлетний Яздан, пострадавший от нападения мужчины под наркотиками в аэропорту Шереметьево, был переведен из реанимации в общее отделение, его состояние стабильное. Об сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, ребенок уже может присаживаться с поддержкой, а врачи проводят с мальчиком плановую терапию для дальнейшего восстановления.

Воробьев поблагодарил медиков центра им. Рошаля за оперативность и профессионализм, а также пожелал мальчику выздоровления.

До этого двухлетнего Яздана вывели из комы. Полный курс реабилитации, по предварительным оценкам специалистов, займет около двух месяцев. Вскоре маленького пациента собираются перевести в обычную палату.

Мальчика вводили в медикаментозную кому после инцидента в аэропорту, который произошел 23 июня. Он прилетел вместе с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась, чтобы взять коляску. Тем временем к ребенку подошел 31-летний мужчина, схватил и с размаху ударил головой о пол. Выяснилось, что мужчина находился под веществами.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.