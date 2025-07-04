Аэропорты в двух российских городах возобновили работу

Росавиация: в Казани и Нижнекамске отменили ограничения на работу аэропортов

Аэропорты в Казани и Нижнекамске возобновили работу. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 12:43 мск.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. В период их действия на запасные аэродромы «ушли» восемь самолетов: одно воздушное судно следовало в Нижнекамск, еще семь — в Казань.

4 июля аэропорты сразу в нескольких российских городах приостановили прием и выпуск самолетов. Ограничения были введены на работу воздушных гаваней в Ижевске, Нижнекамске, Саратове, Самаре, Казани, Перми и Ярославле.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника, летевших в направлении Ижевска. Telegram-канал SHOT сообщил, что один из сбитых дронов — летательный аппарат типа «Чаклун».

Ранее пилоты пассажирского самолета заметили дрон при посадке в аэропорту Саратова.