Система ПВО сбила два беспилотника, летевших в сторону Ижевска

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевшие в направлении Ижевска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Наша система противовоздушной обороны отработала еще один беспилотный летательный аппарат, он уничтожен», — сказал он в своем видеообращении к гражданам.

Ранее он сообщал о ликвидации одного из объектов, который летел на Ижевск. Глава региона призвал жителей воздержаться от передвижения на личном транспорте и нахождения на открытых территориях, пока опасность не миновала.

До этого Бречалов объявил опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ряде населенных пунктов и районов Удмуртии. По его словам, сирены сработали в Ижевске и еще нескольких городах. Он призвал жителей региона не паниковать и отметил, что власти находятся в полной готовности.

4 июля Минобороны РФ сообщило, что силами противоракетной обороны (ПВО) за ночь было сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, еще 12 дронов — над Курской областью. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщалось, что еще один БПЛА был сбит над Липецкой областью.

Ранее в аэропорту Ижевска ограничили использование воздушного пространства.