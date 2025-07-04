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ВСУ пытались атаковать Ижевск с помощью беспилотника «Чаклун»

SHOT: системы ПВО уничтожили украинский дрон «Чаклун» в небе над Ижевском
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chacklun/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинские военнослужащие пытались нанести удар по Ижевску в Удмуртии с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Чаклун». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«БПЛА сбит в Ижевске. <...> ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») атаковали город дроном «Чаклун», — говорится в материале.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале сообщил, что к текущему моменту российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона в небе над республикой.

Утром 4 июля в ряде населенных пунктов и районов Удмуртии объявили опасность атаки украинских БПЛА. В том числе сирены сработали в Ижевске, при этом в местном аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Комментируя ситуацию, Бречалов подчеркнул, что срабатывание сирен — это не учебная тревога. В то же время он призвал жителей региона не поддаваться панике и отметил, что власти и профильные службы находятся в полной готовности.

3 июля два дрона ВСУ атаковали техническое сооружение на территории Удмуртии. Один из беспилотников был уничтожен до того, как достиг цели. Но второму БПЛА удалось нанести удар по объекту.

Ранее украинские беспилотники типа Лютый» атаковали завод «Купол» в Ижевске.

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Атаки БПЛА на Россию
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