В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 4 июля временные ограничения на работу ввели в аэропортах Курумоч в Самаре и Туношна в Ярославле. Позднее аэропорт в Казани также приостановил прием и отправку самолетов. По словам Кореняко, соответствующие решения были приняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

27 июня в Государственной думе РФ предложили обязать авиакомпании бесплатно оповещать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Кроме того, в нижней палате российского парламента заявили о необходимости ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное информирование пассажиров о статусе авиарейса или игнорирование этой обязанности.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсации за задержку авиарейсов.