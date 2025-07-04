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Два российских аэропорта приостановили прием и отправку самолетов

Росавиация: в аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на работу
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Олег Смыслов/РИА Новости

Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Курумоч в Самаре и Туношна в Ярославле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:53 мск. В нем говорится, что аэропорты Туношна и Курумоч приостановили прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рано утром 4 июля в аэропорту Гагарин в Саратове также ввели ограничения на работу.

В мае заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков в ходе беседы с журналистами 360.ru рассказал, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсации за задержку авиарейсов. При этом чаще всего причина, по которой воздушное судно не смогло вылететь вовремя, значения не имеет.

По словам специалиста, обычно начисления происходят автоматически. Тем не менее бывают случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от предоставления выплат пассажирам.

Ранее пилоты двух самолетов увидели беспилотник в районе одного из аэропортов Москвы.

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