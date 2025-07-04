В Казани ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт в Казани приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, временные ограничения ввели ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 7:15 мск.

Рано утром 4 июля в аэропорту Гагарин в Саратове также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Чуть позже была приостановлена работа аэропортов Туношна в Ярославле и Курумоч в Самаре. Как рассказал Кореняко, соответствующие решения были приняты ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

27 июня в Государственной думе РФ предложили обязать авиакомпании бесплатно оповещать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Кроме того, в нижней палате российского парламента заявили о необходимости ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное информирование пассажиров о статусе авиарейса или игнорирование этой обязанности.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсации за задержку авиарейсов.