На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

В Киеве после взрывов зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры
true
true
true
close
Shutterstock

Железнодорожная инфраструктура в Киеве получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщила пресс-служба «Украинских железных дорог» в Telegram-канале.

«Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что из-за изменения маршрутов поезда западного направления идут с задержкой до двух часов.

Ночью 4 июля в Киеве произошел взрыв. В тот момент на территории всей Киевской области действовала воздушная тревога.

Впоследствии украинские СМИ сообщили, что в столице страны после взрывов начался сильный пожар. Как выяснили журналисты, расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов». В сообщении подчеркивалось, что на территории аэропорта Жуляны находится позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot.

На фоне произошедшего Киевская городская военная администрация призвала местных жителей закрыть окна в домах. Власти отметили, что из-за вызванных взрывами пожаров в воздухе наблюдается высокая концентрация продуктов горения.

Ранее на Украине в результате взрыва было повреждено здание военного комиссариата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами