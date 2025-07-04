На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

В Киеве после взрывов зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры

Железнодорожная инфраструктура в Киеве получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщила пресс-служба «Украинских железных дорог» в Telegram-канале.

«Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что из-за изменения маршрутов поезда западного направления идут с задержкой до двух часов.

Ночью 4 июля в Киеве произошел взрыв. В тот момент на территории всей Киевской области действовала воздушная тревога.

Впоследствии украинские СМИ сообщили, что в столице страны после взрывов начался сильный пожар. Как выяснили журналисты, расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов». В сообщении подчеркивалось, что на территории аэропорта Жуляны находится позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot.

На фоне произошедшего Киевская городская военная администрация призвала местных жителей закрыть окна в домах. Власти отметили, что из-за вызванных взрывами пожаров в воздухе наблюдается высокая концентрация продуктов горения.

Ранее на Украине в результате взрыва было повреждено здание военного комиссариата.