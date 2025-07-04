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Российские дроны ударили по аэропорту в Киеве

RusVesna: российские дроны атаковали аэропорт в Киеве
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Gleb Garanich/Reuters

Аэропорт в Киеве оказался под ударами российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По информации журналистов, Киев и аэропорт Жуляны атакует «огромный рой ударных дронов». Как пишет RusVesna, в аэропорту находится позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot.

До этого RT со ссылкой на украинские СМИ сообщал, что в Киеве после взрывов произошел сильный пожар.

2 июля министерство обороны России сообщало, что российские военные за сутки нанесли удары по ключевым объектам оборонной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, целями стали цеха по сборке беспилотников, склады для их хранения, а также одно из предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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