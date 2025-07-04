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Власти Киева предупредили жителей о последствиях пожаров в городе

Власти Киева рекомендовали жителям закрыть окна из-за пожаров после взрывов
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Жителям Киева рекомендовали закрыть окна из-за пожаров после взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

В заявлении отмечается, что после завершения воздушной тревоги горожанам следует вернуться домой и закрыть окна. В воздухе в Киеве наблюдается высокая концентрация продуктов горения, добавили в администрации.

До этого сообщалось, что в Киеве после взрывов произошел сильный пожар.

2 июля министерство обороны России сообщало, что российские военные за сутки нанесли удары по ключевым объектам оборонной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, целями стали цеха по сборке беспилотников, склады для их хранения, а также одно из предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

29 июня российская армия нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине.

СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.

Ранее СМИ сообщили, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.

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